Müzik öğretmeni derslere köpeği ile giriyor

Küçük kulübesindeki doğayla iç içe hayatını sosyal medyadan paylaşan ve çok sayıda takipçisi olan Cemil öğretmen, şehir hayatı içinde sıkışıp kalan pek çok insanın adeta hayallerini yaşıyor.

KÖPEKLERLE OKULA GİDİYOR

Zamanının büyük bir kısmını elektrik ve suyu olmayan kulübede kızı ve iki köpeği ile şehir stresinden uzak bir şekilde geçiren Cemil öğretmen, köpeklerini de okula götürüyor.

DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILIYOR

Aslan adını verdiği Çin aslanı kırması 2 yaşındaki köpeği ile müzik derslerine giren Cemil öğretmen, öğrencilerine de doğa ve hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyor.

HAYVANLARI SAHİPLENİYOR

Ders sırasında uysal tavırlarıyla dikkati çeken Aslan" zamanla müzik derslerinin adeta maskotu haline gelmiş durumda. Aslan'a, zaman zaman Cemil öğretmenin "Dora" isimli köpeği de eşlik ediyor.

Zamanının çoğunu doğada geçiren 13 yıllık müzik öğretmeni Ceylan, karşılaştığı yaralı sokak hayvanlarını da tedavi ettirip sahiplendiriyor.

KÖPEK KORKUSUNU YENDİLER

Köpeği Aslan'ı ve zaman zaman Dora'yı bu nedenle velilerin ve yönetimin de izniyle okula getirdiğini anlatan Öğretmen Cemil Ceylan, "Köpeklerim uysal ve insan canlısı. Öğrenciler başta olmak üzere, birçok meslektaşım Aslan ve Dora sayesinde köpek korkusunu yendi" diye konuştu.

"DERSLERİN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAYAMIYORUZ"

Cemil Ceylan, "Biz dersimizi işlerken köpeğimin orada yatması, arada çocukların yanına gitmesi, çocukların onu sevmesi hem köpeğimin hem de çocukların hoşuna gidiyor hatta zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyoruz. Bir eğitimci olarak, çocukları doğayla buluşturmanın ve doğayla bağ kurmalarını sağlamanın, hem eğitimcilerin hem de anne babaların öncelikli hedefleri arasında yer alması gerektiğine inanıyorum ancak o zaman öğrenmekten zevk alan, meraklı, araştırmacı, gözlem yapan, çözümler üretebilen, doğa ve diğer tüm zeka alanlarını aktif bir şekilde kullanabilen, daha sağlıklı, yaratıcı, stressiz, mutlu, çevre ve doğaya önem veren çocuklar yetiştirebiliriz" dedi.











