Napoli’de Maradona efsanesi hiç bitmiyor

Napoli, İtalya'nın bir kenti olmasına rağmen ülkenin genelinden çok farklı.

Napoli'nin bir liman kenti olması şehre farklı bir hava katmış ama en önemlisi de gettoda yaşayan insanlar; yaşam şartları, pratik yemek kültürü ile İtalya'nın diğer şehirlerinden ayrışıyor...

Şehirdeki İspanyol Mahallesi'nde ise konutlar çok katlı, asansörsüz, sokaklar çok dar, sokağın iki tarafındaki apartmanlar birbirine çok yakın.

Bir sokağın iki yanındaki apartmanların balkonları, neredeyse birbirine değecek kadar yakın hissi uyandırıyor.

Öte yandan Napoli’de Diego Maradona’ya duyulan hayranlık nesiller boyu sürüyor; Napoli, efsane kaptanını unutamıyor.

NAPOLİ'DE YAŞAM ZORLU AMA İNSANLARI MUTLU

Balkondan sepet sallayan kadınlar, pencerelere asılan çamaşırlar, çürük içi geçmiş meyvelerin satıldığı manavlar, sokakta açık sergilenen sakatatlar, hiç güven vermeyen lokantalar...

Ama insanları mutlu. Sürekli bir Latin müziği eşliğinde dans eden gençler, zayıf yaşlı komiler...

Beni en çok şaşırtan, futbolcu Diego Maradona'ya olan tutkuları oldu. Bunu şehre turist çekmek için yapmadıkları çok belli. Maradona'ya resmen aşıklar.

NAPOLİ'NİN GURURU

Maradona, Arjantin'de doğmuş ama Napoli spor kulübüne transfer edildikten sonra takımı başarıdan başarıya sürüklemiş ve onlara unutamayacakları bir gurur yaşatmış. Bu nedenle sporcuyu kendilerinden görüyorlar. Diego Maradona'yı yaşatırken o gururu da hissetmeye devam ediyorlar.

MARADONA EVİ

Bir sokağı sporcuya adamışlar. Sokağın bitiminde bir boşluğu "Maradona Evi" olarak anıyorlar. Burada spor adamının heykelleri, atkı, fotoğrafları var ve ona sevgisini göstermek isteyenlerin bıraktığı ülke formaları serili.

Burasının 1990'da, Napoli'nin ikinci şampiyonluğu şerefine yapıldığı söyleniyor.

MARADONA İLE NAPOLİ'NİN YOLLARI 1984 YILINDA KESİŞTİ

İspanya'da Barcelona forması giyen Diego Maradona, yaşadığı sakatlıklar ve kulüp yönetimiyle yaşadığı sorunların ardından o dönemde İtalya'nın orta sıralarında yer alan Napoli'ye transfer oldu.

5 Temmuz 1984'te Napoli'ye gelen Maradona, San Paolo Stadı'nda yaklaşık 70 bin taraftar tarafından karşılandı.

NAPOLİ'YE ALTIN ÇAĞI YAŞATTI

Maradona'nın gelişiyle Napoli, altın çağını yaşadı. Arjantinli yıldızın liderliğinde kulüp, 1986-87 sezonunda ilk Serie A şampiyonluğunu kazandı, 1989'da UEFA Kupası'nı kaldırdı, 1989-90 sezonunda ikinci Serie A şampiyonluğunu elde etti ve İtalya Kupası ile İtalya Süper Kupası zaferlerini yaşadı.

Maradona, sadece kupalar kazandırmakla kalmadı; İtalya'nın zengin kuzey kulüplerine karşı mücadele eden Napoli'nin ve Güney İtalya'nın sembolü haline geldi.

ŞEHİR EFSANESİ

Bu nedenle Napoli halkı, onu bir futbolcudan çok daha fazlası olarak gördü ve şehirde adeta bir efsaneye dönüştürdü.