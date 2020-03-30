Napolyon Kompleksi nedir

Napolyon Kompleksi, ismini kısa boylu Fransız devlet adamı olan Napoleon Bonaparte'dan almıştır. Aynı zamanda kısa adam sendromu, Napolyon Sendromu olarak da bilinir.

OTORİTER OLURLAR

Bu komplekse göre kısa boylu insanlar; liderlik, baskın karakterli yapılarını göstermek için sert ve otoriter tavır sergilerler. Bu şekilde davranmalarının sebebi boylarının kısalığndan dolayı aşağılık kompleksi duymalarıdır.

(Kısa boyluluğuyla bilinen Napolyon)

ÜSTÜN GÖRME ÇABASI

Bu durum bazılarında depresyon vb. bunalımları beraberinde getirdiği gibi bazı insanlarda da bu eksikliklerini gidermek amacıyla kişinin, kendisinin diğer insanlardan üstün olduğuna inanması ve buna göre hareket etmesi ile bir savunma mekanizması içinde sergilenir.