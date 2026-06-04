NASA, 11 yıldır Mars yörüngesinde görev yapan Maven misyonunu sonlandırdı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ın üst atmosferini ve Güneş rüzgârlarıyla etkileşimini araştıran MAVEN (Mars Atmosferi ve Uçucu Madde Evrimi) görevinin sona erdiğini duyurdu. Uzay aracından son sinyalin 6 Aralık 2025’te alındığı belirtildi.

11 YILLIK GÖREVİN SONU

NASA açıklamasında, MAVEN’in Mars yörüngesinde 11 yılı aşkın süredir bilimsel veri topladığı ve gezegenin atmosferine dair önemli bilgiler sağladığı ifade edildi.

2013 yılında fırlatılan ve 2014’te Mars’a ulaşan uzay aracı, görev süresi boyunca gezegenin atmosfer kaybı süreçlerine dair kritik gözlemler gerçekleştirdi.

SİNYAL KAYBI SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI

NASA, uzay aracından beklenmedik şekilde sinyal alınamaması üzerine bir arıza inceleme kurulu oluşturulduğunu bildirdi. Yapılan değerlendirmelerde aracın yeniden kontrol altına alınmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldı.

Açıklamada, NASA’nın Derin Uzay Ağı (DSN) üzerinden yapılan takiplerde MAVEN’in yörüngesinde bozulma tespit edildiği ve bu durumun kurtarma ihtimalini ortadan kaldırdığı kaydedildi.

“KURTARILAMAZ DURUMDA” KARARI

Kurulun değerlendirmeleri sonucunda MAVEN’in bilimsel görevlerini yerine getiremez hale geldiği ve uzay aracının kurtarılamaz durumda olduğu açıklandı. Bu kararın ardından misyonun resmi olarak sonlandırma süreci başlatıldı.

NASA, tüm veri setlerinin arşivlenerek bilim dünyasının kullanımına sunulacağını da duyurdu.

MARS’IN ATMOSFERİNE IŞIK TUTAN MİSYON

MAVEN, görev süresi boyunca Mars atmosferinin Güneş rüzgârlarıyla nasıl etkileşime girdiğini inceleyerek gezegenin iklim geçmişine dair önemli veriler sağladı.

Bilim insanları, Mars’ın milyarlarca yıl içinde atmosferinin büyük bölümünü kaybettiğini ve bu sürecin gezegeni sıcak ve nemli bir dünyadan soğuk ve kuru bir yapıya dönüştürdüğünü belirtiyor.

İLETİŞİM UYDUSU OLARAK DA KULLANILDI

MAVEN yalnızca bilimsel araştırma yapmakla kalmadı; NASA’nın Mars yüzeyindeki Curiosity ve Perseverance keşif araçları için iletişim aktarım uydusu olarak da görev yaptı.