NASA Mars'taki kum tepelerini görüntüledi

Mars Keşif Avcısı (MRO), kızıl gezegendeki T ve V harfi şeklindeki kum tepeciklerini görüntüledi.

RÜZGARLI VE TOZLU BİR GEZEGEN

Arizona Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından bu yılın başında kaydedilen görüntü 'günün fotoğrafı' olarak paylaşıldı. Kızıl gezegendeki kum tepeciklerini görüntüleyen bilim insanları T ve V harflerine benzeyen yapıları yakından inceliyor. MRO'nun bölgedeki bu görüntüyü yakalaması güneş ışığının tam olarak düştüğü açıyla da ilgili. Mars rüzgarlı ve tozlu bir gezegen olduğu için, Kızıl Gezegen'de kum tepeleri yaygın olarak bulunuyor.

YÜZEY YAPISI UZAY ARACI İÇİN İDEAL

Bölgeye inen uzay aracı, Curiosity’nin yaklaşık olarak 550 kilometre uzağında bulunuyor. Bu alanın seçilmesinde yüzeyin düz yapısı ve kayalık olmaması dikkate alınmış. Jeolojik araştırmalar yapması planlanan uzay aracı için bu tarz bir yüzey yapısının ideal olduğu özellikle belirtildi.

İNSANLARIN DA YER ALACAĞI MARS GÖREVLERİ İÇİN ARAŞTIRIYOR

Başarı ile gerçekleşen inişin sonrasında ise sismik aktiviteleri, Kızıl Gezegen'deki depremleri araştırmaya başlayacak olan uzay aracının; gezegenin manyetik alanı ve iç sıcaklığıyla ilgili de bilgi toplayacağı belirtildi. Elde edilen bilgilerin ileride gerçekleştirilecek, içerisinde insanların da yer alacağı Mars görevlerinde yardımcı olacağı ifade ediliyor.

ARAŞTIRMALARI GÜNEŞ ENERJİSİ SAYESİNDE YAPACAK

Lander, yapacağı araştırmalar için çoğu uzay aracında olduğu gibi güneş enerjisini kullanacak. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 213 cm’lik güneş panellerinden sağlayacak. Araştırmacıların yaptığı açıklamaya göre iki güneş paneli de inişin ardından başarıyla açılıp enerji depolamaya başladı bile.

Insight uzay aracının Mars'a inişinin temsili videosu ARŞİV