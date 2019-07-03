NASA, Orion uzay aracının tahliye testini başarıyla tamamladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gelecekte Mars ve Ay görevlerinde kullanılmak üzere Orion uzay aracı üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Şirketin üzerinde durduğu en önemli konu ise olası acil durumlarda personelin güvenliğini sağlamak. NASA'nin Orion uzay aracına eklediği özel tahliye sistemi sayesinde astronotlar, herhangi bir acıl durum sırasında güvenle Dünya'ya geri dönebilecek.

TAHLİYE SİSTEMİ TEST EDİLDİ

Orion uzay aracının fırlatış sonrasında, henüz taşıyıcı rokete bağlıyken ortaya çıkabilecek aksaklıklarda, roketten ayrılarak astronotların güvenle Dünya'ya geri dönmesini sağlayan tahliye sisteminin başarılı bir testi gerçekleştirildi.

"Ascent Abort-2" (Kalkış Tahliyesi-2) adı verilen deneme için Orion personel taşıyıcı kapsülün test için tasarlanan bir versiyonu, Northrop Grumman şirketinin ABD Hava Kuvvetleri için geliştirdiği "Peacekeeper" roketiyle, Florida eyaletindeki Cape Caneveral Uzay Üssü'nden atmosfere fırlatıldı.

Orion test aracı, yaklaşık 9,5 kilometre irtifa kazanarak yüksek aerodinamik stres bölgesine ulaştı. Bu noktada tahliye süreci başlatıldı ve milisaniyeler içinde harekete geçen tahliye motoru, kapsülü roketten ayırmayı başardı.

KAPSÜL OKYANUSA İNDİ

Ardından devreye giren irtifa kontrol motoru, kapsülü çevirerek denge kazanmasını sağladı. En son aşamada ise iniş motoru devreye girerek, kapsülü Atlantik Okyanusu'na indirdi.

NASA, Orion uzay aracını Ay'ı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler yapmayı amaçlayan Artemis görevlerinde kullanmayı planlıyor.

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