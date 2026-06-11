NASA'nın süpersonik uçağı X-59 ses duvarını ilk kez aştı

NASA'nın Kaliforniya'daki Mojave Çölü üzerinde gerçekleştirdiği test uçuşunda, deneysel X-59 uçağı ses sınırını geçmeyi başardı.

Deneyimli pilot Jim “Clue” Less yönetiminde Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan uçak, 81 dakikalık başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.

BULUTLARIN ÜZERİNDE TARİHİ REKOR

Uçuş sırasında 43.400 feet yüksekliğe ulaşan uçak, saatte yaklaşık 713 mil hıza erişerek Mach 1.077 seviyesini gördü.

Test esnasında uçağa eşlik eden bir F-15 jeti davranışları gözlemlerken, kendi gürültüsü nedeniyle X-59'un özel ses imzasını tam olarak kaydedemedi.

SESSİZ SÜPERSONİK SEYAHATİN KAPISI ARALANIYOR

Özel uzatılmış dar burun tasarımı sayesinde şok dalgalarını dağıtan X-59, geleneksel uçakların aksine yerdeki insanlara sadece bir araba kapısı kapanma sesi kadar gürültü yansıtıyor.

Lockheed Martin Skunk Works ile ortaklaşa geliştirilen uçaktan elde edilen verilerin, 1973 yılından beri yürürlükte olan karadaki süpersonik uçuş yasaklarını değiştirmesi umuluyor.

YENİ HEDEF ÇOK DAHA YÜKSEK HIZLAR

NASA mühendisleri, uçağın performansını kanıtlayan bu başarılı testin ardından gözünü bir sonraki aşamaya dikti.

Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan yeni uçuşta, X-59'un 55 bin feet yükseklikte Mach 1.4 hızına ulaştırılması hedefleniyor.