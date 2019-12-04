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NATO zirvesinde Trump'ın dedikodusunu yaptılar

Hollanda, Fransa, Kanada ve İngiltere liderleri, ABD Başkanı Trump'ın 40 dakika geç gelmesini eleştirdi.

Haber Merkezi | 04.12.2019 - 15:32..
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NATO zirvesinde Trump'ın dedikodusunu yaptılar

Dünyanın kalbi İngiltere'nin başkenti Londra'da atıyor...

NATO zirvesi için bir araya gelen liderlerin yaptığı toplantılarda, ilginç bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

'MİNİ KONUŞMA' KAMERALARA YANSIDI

Basın mensuplarının karşısına çıkan liderler, daha sonra kendi aralarında 'mini konuşmalar' gerçekleştirdi.

Bu küçük toplantı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ABD Başkanı Trump'ın dedikodusunu yaparken kameralara yakalandı.

NATO zirvesinde Trump'ın dedikodusunu yaptılar ViDEO

NATO zirvesinde Trump'ın dedikodusunu yaptılar

"40 DAKİKALIK BASIN TOPLANTISINA KATILDIĞI İÇİN GEÇ KALDI"

Kaydedilen görüntülerde ABD Başkanı Trump'ın dün 2 saatten fazla gazetecilerle konuşmasına şaşıran Kanada Başbakanı Trudeau, "40 dakikalık basın toplantısına katıldığı için geç kaldı." derken kameralara yansıdı.

NATO zirvesinde Trump'ın dedikodusunu yaptılar

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