taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7482
Euro
6.52135
Altın
1276.265
Borsa
97688.86
Gram Altın
236.232

Nazan Arısoy’dan, Aşk’a Kadar Kapalıyız

Nazım Hikmet, Tomris Uyar, Cemal Süreya gibi büyük yazar ve şairlerin biyografik romanları ile tanınan Nazan Arısoy, yeni romanı “Aşk’a Kadar Kapalıyız”ı, şık bir lansmanla tanıttı…

Özel İçerik | 17.04.2019 - 14:55..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

Aşka Kadar Kapalıyız

Bugün kahvaltı eşliğinde bir sohbetle yeni kitabı “Aşk’a Kadar Kapalıyız”ı tanıttı Nazan Arısoy. “İçeride tadilat var. Yüreklere verdiğimiz zarardan dolayı özür dileriz” dedi. Tüm samimiyeti ve ışığıyla, yazdığı aşkı paylaştı…

Nazan Arısoy’u daha önce Nazım Hikmet, Tomris Uyar, Cemal Süreya gibi büyük yazar ve şairlerin “ruhlarına girerek” yazdığı biyografik romanlarıyla okumuştuk. Yeni romanında ise, modern zamanların zalimlikleri ile ruhları aşk enkazına dönmüş iki gencin hikayesi üzerinden aşkı yeniden yaşıyor, var ediyor ve paylaşıyor. Okurunu, aşka davet ediyor…

Nazan Arısoy, yeni kitabı Aşk'a Kadar Kapalıyız'ı tanıttı

NAZAN ARISOY DİYOR Kİ

Aşka karşı umutsuz olma, duvarlarını yık. Canın yandı diye can yakmaktan vazgeç. Kendinde yarattığın o güvensizlik zindanından çık ve inancını tazele. Aşk; bitti dediğin yerden, asla diye başladığın cümlelerin içinden firar edip yeniden gelecek. Ruhunun tadilatı bitmeden kimsenin enkazını kaldırmaya çalışma. Yanmadan, yakma... Bu kitapla "aşk" olacaksın... Unutma! Aşk, ruhun ile zihnin el ele uçurumdan atladığı zaman yaşanır. Bildiklerin ölür ve aşkla yeniden doğarsın.

Aşkla yeniden doğuşun mucizesini anlatan, ruhlarımızda açtığımız yaraları fark ettiren, iyileştirici, hayatınıza yürekten dokunan bu kitap, mutlu insan olmanın önünü kesen, kalın, gri, umutsuzluktan inşa edilmiş keder duvarlarınızı yıkacak.

Nazan Arısoy, yeni kitabı Aşk'a Kadar Kapalıyız'ı tanıttı

KİTAP HAKKINDA YORUMLAR

“Aşksız seviştiğiniz kalbe kurşun sıkarsınız, yapmayın... Onunla karşılaştığımda, aşka kapalıydım. İçeride çağların tadilatı vardı. Gözlerime kan oturmuş, ruh pınarlarımı kurutmuştu. Ona sadece sunu söyleyebilirim: 'Seni daha erken göremediğim ve şimdi sana geç kaldığım için affet.' Aşk’a gecikmeyin!"

(Osman Sınav)

“Hayat... Doğarız, sevinçten ağlarlar. Ölürüz, acıdan ağlarlar. Arada yaşarız, farkına varmazlar. Tabii aşk yoksa… O nedenle aşk hayatın en gerçek tanımıdır. 'Visibilia Ex Invisibilibus...' Eskiler, gördüğümüz ve dokunduğumuz her şeyin görünmeyenden kaynaklandığını söylerler. İşte görünmeyen şey aşktır. Nazan Arısoy da aşkı olabilecek en çarpıcı dil ve üslupla kaleme almış. İyi de yapmış!”

(Uğur Batı)

“Sanırlar ki onları hayatta tutan şey, pişman olmaktan çok pişman etmeyi seven yapılarıdır. Bu, o insanların hem koruyucu kalkanı hem öldürücü silahıdır. Güvensizliğin ortasında güvende hissederler kendilerini, onlar için dökülen gözyaşları biriktikçe içten içe haz duyarlar bundan, ağlayan kendi gözleri olmadığından. Umursamazlar hiç birini, gelenleri ve gidenleri; ama ne yapsalar da gitmez lanetlenmiş ruhları, içlerinde ölenlerin…”

(Alparslan Yige)

Nazan Arısoy, yeni kitabı Aşk'a Kadar Kapalıyız'ı tanıttı

Aşk'a Kadar Kapalıyız

Nazan Arısoy

Hayykitap

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

344
Canlı yayında mazbata tartışması

Canlı yayında mazbata tartışması

214
Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

134
AK Parti'nin YSK'ya sunduğu itiraz dilekçesi

AK Parti'nin YSK'ya sunduğu itiraz dilekçesi

250
Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

39
S-400'ler Ankara ve İstanbul'a konuşlandırılacak

S-400'ler Ankara ve İstanbul'a konuşlandırılacak

121
Coutinho'dan müthiş gol

Coutinho'dan müthiş gol

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir