Nejat İşler: Ölümden döndüm

Nejat İşler, 5 yıl önce septik şok geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığı günlerin ardından uzun süre düşündüğünü ve yeni bir başlangıç kararı aldığını söyledi.

"ÇOK DÜŞÜNDÜM"

Hastanede bir düşünme sürecine girdiğini belirten ünlü oyuncu, o günleri şöyle anlattı:

“Bir hastalık geçirdim ben ve ölümden döndüm. Ve şöyle düşündüm yatakta yatarken; 'Ne yaptın oğlum şimdiye kadar? Ölseydin, ne oldu mesela, ne diyeceklerdi senin için?’ Sonra bir durdum böyle.

"KÖYE GİTTİM"

Çok ısrar oldu başka lokasyonlara gitmemle ilgili… Hastalığımın daha da iyi geçmesiyle ilgili… Ben de dedim ki, ‘Yok ya ben köye gideceğim, orada bir başlangıç yapacağım, yeni bir başlangıç.’ Ve dedim ki, ‘Bundan sonra hayatımı başkaları için yaşayacağım. Birinin hayatını değiştirirsem iyi anlamda, bana yetecek.’ Hep bunun peşindeyim.

"KENDİNE CESARETLE YAKLAŞ"

Böyle bir başlangıç kararı aldım. Dünyanın en zor şeyi insanın kendisine karşı cesur olması aslında. Bazen insan kendini tanımaz, kaçar bazen, unutur kendini, uzaklaşır kendinden. O aralar verilen kararlar iyi kararlar değildir. Kendine cesaretle yaklaştıktan sonra, hatanı, sevabını, her şeyini tartıp ondan sonra güzel bir karar verebilirsin ve bu güzel bir başlangıç olur işte…”