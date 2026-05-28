Nemrut Kalderası’nda yaz ortasında kış manzarası: 10 metrelik kar tünelleri ilgi odağı oldu

Bitlis’te doğanın en çarpıcı görüntülerinden biri bu günlerde Nemrut Kalderası güzergâhında yaşanıyor. Kış aylarında bölgeye düşen yoğun kar yağışının ardından temizlenen yolun iki yanında kalan dev kar kütleleri, adeta doğal bir tünel görüntüsü oluşturdu. Yaz mevsimine sayılı günler kala bile erimeyen karların oluşturduğu bu sıra dışı manzara, bölgeyi ziyaret edenleri şaşkına çeviriyor.

Yaklaşık 2 bin 250 metre rakımda bulunan ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Kalderası’na ulaşım sağlayan yolda, ekiplerin açtığı güzergâh boyunca yükselen kar duvarları 7 ila 10 metreyi buluyor. Ortaya çıkan görüntü, bölgeyi adeta beyaz bir koridora dönüştürüyor.

KAR DUVARLARI ARASINDA DOĞA YOLCULUĞU

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, Nemrut Kalderası’na akın etti. Van Gölü manzarası eşliğinde zirveye çıkan ziyaretçiler, bir yanda yaz havasını yaşarken diğer yanda metrelerce yükseklikteki kar kütleleri arasında yürüyerek farklı bir deneyim yaşıyor.

Yol boyunca uzanan dev kar duvarları, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken, bölge adeta doğal bir açık hava stüdyosuna dönüştü.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ziyaretçilerden Mehmet Okay, yaz mevsimine günler kala kar tünelleri arasında yürümeyi “farklı bir deneyim” olarak nitelendirerek, sanki kış bitmemiş gibi hissettiklerini ifade etti.

Bir diğer ziyaretçi Sedat Akman ise bölgeye serinlemek amacıyla geldiklerini belirterek, karşılaştıkları kar manzarasının beklediklerinden çok daha etkileyici olduğunu söyledi.

DRONE GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜLEDİ

Nemrut Kalderası yolundaki kar tünelleri havadan da görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntülerde, yol boyunca uzanan devasa kar koridorları ve beyaz örtüyle kaplı zirve dikkat çekti.

Ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne sererken, Nemrut Kalderası’nın dört mevsim ziyaretçi çeken nadir destinasyonlardan biri olduğunu ortaya koydu.

DOĞA VE YÜKSEKLİĞİN BULUŞTUĞU NOKTA

Bölgede kar kalınlığının yer yer 10 metreye ulaşması, Nemrut Kalderası’nı Türkiye’nin en sıra dışı doğa noktalarından biri haline getiriyor. Yaz mevsiminde bile kıştan izler taşıyan bu eşsiz manzara, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.