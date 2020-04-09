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Nepal polisinden ilginç yakalama yöntemi

Koronavirüs tedbirlerinin alındığı ülkede polis, yasağa uymayanları kıskaçla yakalıyor.

Haber Merkezi |
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Nepal polisinden ilginç yakalama yöntemi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, tedbirleri de beraberinde getirince, ortaya ilginç yöntemler çıkıyor.

Görüntünün adresi Nepal…

KISKAÇLA YAKALAMA

Korona nedeniyle sokakları kontrol altında tutmaya çalışan Nepal polisi, yasağa uymayanları sosyal mesafeye de uyarak, kıskaç ile yakalıyor.

Sokağa çıkanları kıskaçla yakalayan Nepal polisi İZLE

Bu uygulamanın insanlar üzerinde etkili olduğu savunuluyor.

"1-2 SAATLİĞİNE ALIKOYUYORUZ"

Uygulamaya yönelik bilgiler veren polis müfettişi Dilli Raj Sapkota, "Nepal polisi olarak koronavirüs salgınında sosyal mesafe kuralına uyarak tutuklama gerçekleştirmek için bu aleti kullanıyoruz. İlk olarak dışarda dolaşan vatandaşlara evde kalmaları için uyarıda bulunuyoruz. Eğer uyarımızı dikkate almazlarsa, onları bu aletle yakalayarak bir iki saatlığine alıkoyuyoruz.“ dedi.

Nepal polisinden ilginç yakalama yöntemi

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