taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8126
Euro
6.5862
Altın
1393.12
Borsa
93742.67
Gram Altın
260.326

Nesli tükenmek üzere olan fare Bursa'da görüldü

Bir fabrikada çalışanlar, nesli tükenmekte olan Laos Kaya Faresi buldu. Sevimli hayvanın İnegöl’e nasıl geldiği henüz belirlenmezken, onu görenler şaştı kaldı.

İHA | 21.06.2019 - 17:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan fabrika çalışanları, sincap-fare karışımı hayvanı görünce durumu yetkililere bildirdi.

Fabrikaya gelen görevliler hayvanın, nesli tükenmekte olan kemirgen ve Laos Kaya Faresi olduğunu belirledi.

Nesli tükenmekte olan Laos Kaya Faresi, hem sincapların hem de farelerin özelliğini taşıyor.

NESLİ TÜKENMEK ÜZERE

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, "Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Türkiye’de olmayan bir tür. Laos’tan getirilmiş olabilir. Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz." dedi.


Nesli tükenmek üzere olan fare Bursa'da görüldü

Nesli tükenmek üzere olan fare Bursa'da görüldü

Nesli tükenmek üzere olan fare Bursa'da görüldü

Nesli tükenmek üzere olan fare Bursa'da görüldü

Nesli tükenmek üzere olan fare Bursa'da görüldü

Nesli tükenmek üzere olan fare Bursa'da görüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öcalan'ın mektubunu açıklayan Özcan'dan skandal sözler

Öcalan'ın mektubunu açıklayan Özcan'dan skandal sözler

602
HDP, Öcalan'ın açıklamalarına cevap verdi

HDP, Öcalan'ın açıklamalarına cevap verdi

389
İran ABD İHA'sının vurulma görüntülerini paylaştı

İran ABD İHA'sının vurulma görüntülerini paylaştı

186
Seçime 2 gün kala yayınlanan son anket

Seçime 2 gün kala yayınlanan son anket

851
İmamoğlu: Son dönemde atılan taklaları görüyorsunuz

İmamoğlu: Son dönemde atılan taklaları görüyorsunuz

558
70 milyon liranın sahibi ortaya çıkmadı

70 milyon liranın sahibi ortaya çıkmadı

254
Öcalan'ın avukatları açıklama yaptı

Öcalan'ın avukatları açıklama yaptı

375
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir