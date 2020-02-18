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Netanyahu gelecek ay hakim karşısına çıkacak

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılanacak. İlk duruşma, 17 Mart'ta yapılacak.

AA | 18.02.2020 - 17:52..
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Hakkında 3 ayrı yolsuzluk davası bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gelecek ay hakim karşısına çıkacak.

İsrail Adalet Bakanlığı, 17 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesi'nde, Netanyahu hakkındaki davanın görülmesine başlanacağı belirtildi.

Netanyahu gelecek ay hakim karşısına çıkacak

NETANYAHU DURUŞMAYA KATILACAK MI?

Ülkede 2 Mart'ta yapılacak erken seçimlerden yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleştirilecek duruşmaya Netanyahu'nun katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu aleyhinde dava açma kararı almıştı. Yasalar gereği Mandelblit, Netanyahu hakkında dava açılmasına izin verilmesi için 2 Aralık 2019'da Meclis'e başvurmuştu.

Netanyahu gelecek ay hakim karşısına çıkacak

DOKUNULMAZLIK BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKMİŞTİ

Bunun üzerine Netanyahu, kendisine tanınan yasal sürenin dolmasına saatler kala, 1 Ocak'ta Meclis'ten dokunulmazlık talebinde bulunmuştu. Netanyahu, zaman kazanmak için Meclis'e yaptığı dokunulmazlık başvurusunu 28 Ocak'ta geri çekmişti.

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