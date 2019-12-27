Netflix filminde Hz. İsa eşcinsel olarak tasvir edildi

Brezilyalı komedi grubu Porta dos Fundos'un hazırladığı Hz. İsa'nın eşcinsel olarak tasvir edildiği film Netflix üzerinden bu ayın başında yayınlanmıştı.

Film ülkede büyük tepkilere neden olmuş ve platformdan kaldırılması için imza kampanyası başlatılmıştı.

MOLOTOFKOKTEYLİ ATILDI

İmza kampanyası, bugüne kadar 2 milyondan fazla kişi tarafından imzalandı. Ancak film platformda yer almaya devam edince, Porta dos Fundos'un Rio de Janeiro’daki ofisine molotofkokteylli bir saldırı düzenlendi.

"ÜLKE NEFRET FIRTINASINDAN KURTULACAK"

Saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, komedi grubu tarafından yapılan açıklamada "Daha güçlü, daha ilham verici olarak devam edeceğiz, ülke bu nefret fırtınasından kurtulacak ve konuşma özgürlüğünün yanı sıra aşk da hüküm sürecek" ifadelerini kullandı.

Netflix ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

"ÇÖP"

Brezilya Devlet Başkanı'nın oğlu Eduardo Bolsonaro, Netflix filmini bir 'çöp' olarak nitelendirerek 'yapımcıların Brezilya toplumunu temsil etmediğini' savundu.

BREZİLYA OLDUKÇA DİNDAR BİR ÜLKE

Oldukça dindar bir ülke sayılan Brezilyada homofobinin yaygın olduğu belirtiliyor.