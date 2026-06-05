Nevşehir'de 2 bin seçmen sandık başına gidecek

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesinde 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri için geri sayım başladı.

Belde statüsünü yeniden kazanan Mustafapaşa'da seçmenler, yeni belediye yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

12 SİYASİ PARTİ İLE 1 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞACAK

Seçimlerde 12 siyasi parti ile 1 bağımsız aday yarışacak.

Mustafapaşa beldesinde 5, Ayvalı Mahallesi'nde ise 2 olmak üzere toplam 7 sandık kurulacak.

2 BİN 62 SEÇMEN OY KULLANACAK

Kurulan sandıklarda toplam 2 bin 62 seçmen oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi kapsamında gerçekleştirilecek seçimlerde oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

Seçim sonuçlarıyla birlikte Mustafapaşa'nın belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

İNCELEMELER SONUCUNDA NÜFUSUN 2 BİN 67 OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden Mustafapaşa, 2013'te nüfusunun 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belediye statüsünü kaybederek köye dönüştürüldü.

Ancak belde halkının açtığı dava sonucunda yapılan incelemede, Mustafapaşa'nın 2012 yılı nüfusunun 2 bin 67 olduğu tespit edildi.

2025 YILINDA YENİDEN BELDE STATÜSÜNÜ KAZANDI

Uzun süren hukuk mücadelesinin ardından Mustafapaşa, 2025 yılında yeniden belde statüsünü kazandı.

Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu'nca seçim süreci başlatıldı