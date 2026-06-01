Nevşehir'de cenaze konvoyunda yol kesme tartışması silahlı kavgaya döndü

Nevşehir Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde, yakınlarının cenaze törenine katılan vatandaşlar, Kurşunlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defin işlemleri için mezarlığa doğru hareket etti.

Bu sırada trafikte yaşanan yol verme meselesi nedeniyle U.T. ile E.K. arasında sözlü tartışma çıktı. Konvoy içerisinde başlayan gerginlik, kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü.

SİLAHIN ÇEKİLMESİYLE ORTALIK KARIŞTI

İddiaya göre taraflardan U.T., aracında bulunan silahı çıkararak ateş açtı. Silah seslerinin yükselmesiyle birlikte çevrede büyük panik yaşandı. Olay anında bölgede bulunan vatandaşlar güvenli alanlara kaçmaya çalışırken, çevrede kısa süreli kargaşa oluştu.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Açılan ateş sırasında olay yerinden geçmekte olan Harun İ. isimli vatandaş, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Kavgayla herhangi bir ilgisi bulunmadığı belirtilen yaralının yere yığılması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Yaralı Harun İ., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİLER MEZARLIKTA YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen U.T. ile kavgaya karışan E.K.’yi mezarlıkta gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Polis ekipleri olayda kullanılan silahın incelenmesi, görgü tanıklarının ifadelerinin alınması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Cenaze konvoyunda başlayan tartışmanın nasıl silahlı kavgaya dönüştüğüne ilişkin detayların yürütülen soruşturmayla netlik kazanması bekleniyor.