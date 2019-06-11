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Nevşehir’de dolu ve yağmur su baskınlarına neden oldu

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

DHA | 11.06.2019 - 22:51..
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Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini artırması üzerine il merkezindeki zemin katlarda bulunan çok sayıda ev ve işyerlerini su bastı.

Meydana gelen baskınların ardından belediye ekipleri çalışma başlattı. Başta İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olmak üzere Su ve Kanalizasyon ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı ev ve işyerlerine müdahale etti. Selin sürüklediği toprak yığınları nedeniyle kapanma noktasına gelen yollar kısa sürede temizlenerek yeniden trafiğe açılırken, ekipler yağış nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdü.

HASTANE BİNASINA YILDIRIM DÜŞTÜ

Öte yandan, akşam saatlerinde 350 Evler Mahallesi’nde bulunan eski SK Hastanesi binasının çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti yangın kısa sürede söndürüldü. Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri akşam saat 20.00 itibariyle son 3 saatte metre kareye düşen yağış miktarının 35,6 kilogram olduğunu açıkladı.

Nevşehir’de dolu ve yağmur su baskınlarına neden oldu

Nevşehir’de dolu ve yağmur su baskınlarına neden oldu

Nevşehir’de dolu ve yağmur su baskınlarına neden oldu

Nevşehir’de dolu ve yağmur su baskınlarına neden oldu

Nevşehir’de dolu ve yağmur su baskınlarına neden oldu

Nevşehir’de dolu ve yağmur su baskınlarına neden oldu

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