Nevşehir'de kimliğini evde unutan öğrenci için polisler seferber oldu
Kimliğini evde unutan Mehmet U., görevli polislerin yardımıyla götürüldüğü İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden aldığı yeni kimlik kartıyla LGS sınava yetişti.
Ortaokul öğrencilerinin bu yılki sınav maratonu sona erdi.
Ülke genelinde gerçekleştirilen sınav, planlandığı şekilde tamamlandı.
Öte yandan her yıl olduğu gibi bu yılda sınava son anda yetişenler ya da geç kalanlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yurdun birçok noktasında farklı manzaralar kaydedilirken polis ekipleri seferber oldu.
KİMLİĞİNİ EVDE UNUTTU
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde LGS sınavına giren Mehmet U., kimliğini evde unutunca okulda görevli polislerden yardım istedi.
Mehmet U., ekip aracıyla evinden daha yakında olan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne götürüldü.
POLİS EKİPLERİ OKULA GÖTÜRDÜ
Burada yeni kimlik kartı hazırlanan Mehmet U., polis ekipleri ile sınava gireceği okula yeniden geldi.
Sınava kısa bir süre kala okula gelen Mehmet U., polis ekiplerine teşekkür etti.