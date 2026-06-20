Nevşehir'de otomobil direğe çarptı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Nevşehir'de feci kaza...

Sabah saatlerinde Nevşehir-Kayseri karayolu Öğretmenevi karşısında, A.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN ÇIKARILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki A.B.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

CENAZEYE KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden A.B.A.'nın ailesiyle birlikte İzmir'den Kayseri'ye anneannesinin cenazesine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.