Nevşehir'de otomobil park halindeki araca çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Nevşehir'de otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Nevşehir'in Acıgöl ilçesi Aksaray kara yolu üzerinde park halinde bulunan araca aynı yönde seyir halinde olan Tuncer G. yönetimindeki otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ekiplerin müdahalesinin ardından otomobilde yolcu olarak bulunan Fikri Çelik'in (62) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi