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Nevşehir'de rüyasında defin gören kadın bahçesini kazdı

Derinkuyu ilçesinde bir kadın rüyasında gördüğü define için hocaya gitti. Gittiği hocanın definenin evinin bahçesinde olduğunu söylemesi üzerine bahçesini kazdıran yaşlı kadın hüsrana uğradı.

İHA | 27.05.2019 - 13:34..
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Defin gördüğü rüyayı akrabası Köksal Ekim ile paylaşan kadın, akrabası aracılığıyla bahçesinde kazı yapabilmek için Nevşehir Müze Müdürlüğü’ne başvurdu.

800 LİRA VERDİ, HOCAYA DEFİNİN YERİNİ SORDU

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden 50 yaşındaki Selcan Ekim isimli kadın bir gece rüyasında define gördü. Definenin yerini öğrenmek için yakınlarının tavsiyesi üzerine bir hocaya giden yaşlı kadın verdiği 800 TL karşılığında hocadan rüyasında gördüğü definenin yerinin evinin bahçesi olduğunu öğrendi.

Nevşehir'de rüyasında defin gören kadın bahçesini kazdı

KAZI İÇİN İZİN ALDILAR

Durumu akrabası Köksal Ekim ile paylaşan kadın, akrabası aracılığıyla bahçesinde kazı yapabilmek için Nevşehir Müze Müdürlüğü’ne başvurdu.
Müze Müdürlüğünden gelen yetkililer ve polis eşliğinde bu sabah evine getirdiği iş makineleri yardımıyla bahçesini kazdıran Selcan Ekim, büyük bir heyecanla kazıyı bekledi.

Nevşehir'de rüyasında defin gören kadın bahçesini kazdı

"ÇIKMAZSA HAVAMIZI ALACAĞIZ"

Kazı çalışmaları sırasında kameralara görünmemek için bahçesine çıkmayan Selcan Ekim’in akrabası Köksal Ekim: “ Burada mezar olduğunu belirledik. Bir lahit mezar var. Gereken işlemler için Müze Müdürlüğü’ne başvuru yaptık. Şimdide kazdırıyoruz. Allah nasip ederse kısa bir zamanda ne olacağı belli olacak. Burada hocalık iş var dediler. Bazı hocalar söyledi. Uydudan bazı görüntüler aldık olduğuna dair. İşte sonucu bekliyoruz. Çıkmazsa havamızı alıp gideceğiz. Lahit müze olduğunu içerisinde malzeme olduğunu söylediler. Müze Müdürlüğü ise herhangi bir şey çıkması durumunda belli bir miktarı kendilerinin alacağını belli bir miktarının ise bize verileceğini söylediler. Çıkarsa devletimizde kazansın bizde kazanalım. Burada oturanlar rüyasında görmüş. Rüyasında gördüğü için buraya kazı başlattık“ dedi.

Nevşehir'de rüyasında defin gören kadın bahçesini kazdı

ÇIKMADI

Yaklaşık 2 saat süren kazı çalışmaları sonucunda bahçede herhangi bir defineye ulaşılamadı. Yaşadıkları hayal kırıklığını ‘emekler boşuna gitti’ diye anlatan Ekim: “ Valla ne söyleyeyim. Gördüğünüz gibi emekler boşa gitti. Yeniden kapattırıyoruz. Beklentimiz var yönündeydi o da olmadı geri kapattırıyoruz“ şeklinde konuştu.

Nevşehir'de rüyasında defin gören kadın bahçesini kazdı

DEFİNİN YERİNİ SÖYLEYEN HOCA DA KAÇTI

Bu arada kazı çalışmaları sırasında evin bahçesine gelen ve definenin yerini söylemesi karşılığında 800 TL aldığı iddia edilen hoca ise kazı çalışmalarının sürdüğü sırada gözlerden kayboldu.

Nevşehir'de rüyasında defin gören kadın bahçesini kazdı

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