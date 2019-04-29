New York Times: Türkiye’den fındık almayın

Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatarak yardım etmekten kaçındığı Suriyeli mültecilere kucak açan Türkiye, yıllardır kendisine sığınan 5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.

Söz verilen yardım fonlarını bile mültecilere aktarmaktan aciz AB ülkelerini görmezden gelen ABD basını, şimdilerde Türkiye’nin barışçıl iç politikasını kötüleme peşinde.

"FINDIK ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'DEN KURTULUN"

The New York Times gazetesinin manşetinde yer alan bir haber, Suriyeli mültecilerin kötü koşullarda çalıştığını ileri sürdü.

Dünyadaki fındık üreticiliğinin yüzde 70’ini üstlenen Türkiye’de, sezonluk Suriyeli işçilerin çalışma şartlarına ‘yanlı’ bir şekilde yer veren gazete, işçilerin hak ettiği miktarı kazanamadığına yer verdi.

Türkiye’den fındık ithal eden dünya devi üreticilere seslenen gazete, “Neredeyse tüm üreticiler fındığı Türkiye’den alıyor. Bu alışverişte üretici olarak Türkiye’ye bağlıyız ama bu durumun değişmesi lazım. Çikolata üreticileri kendi fındığını üretmeli ve Türkiye’ye bağlı olmaktan kurtulmalı” ifadelerine yer verdi.