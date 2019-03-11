Niğde'de Bizans dönemine ait küp bulundu

Niğde'de tarlasını süren çiftçinin, traktörünün pulluğuna bir cisim takıldı. Traktörden inerek toprağı kazan çiftçi, pulluğun büyük bir küpün kapağına çarptığını fark etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Niğde Müze Müdürlüğü'ne haber verilmesiyle, bölgeye arkeologlar geldi.
Tarlada inceleme yapan ekipler, küpü bulunduğu yerden çıkartarak, Niğde Müzesi'ne götürdü.
KORUMAYA ALINDI
Küp, tescil işlemleri ve döneminin belirlenmesi için koruma altına alındı. Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küpün pişmiş topraktan yapıldığı ve içinde tahıl maddelerinin muhafaza edildiği belirtildi.