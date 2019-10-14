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Niğde'de hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi

Kore gazisi Aşır Erdem (88), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DHA | 14.10.2019 - 20:38..
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Niğde'nin Ulukışla İlçesine bağlı Eminlik Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi Aşır Erdem, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Erdem için mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi. Erdem’in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi.

GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze törenine Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Garnizon Komutanı Albay Sinan Şentürk, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Harun Koca, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kore gazi Erdem gözyaşları arasında toprağa verildi.

Niğde'de hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi

Niğde'de hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi

Niğde'de hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi

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