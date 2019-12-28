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Niğde'de kaçak içki imalathanelerine operasyon

Niğde’de polis ekipleri kaçak içki üretimi yapan 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İHA | 28.12.2019 - 03:43..
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Yaklaşan yeni yıl ile beraber kaçak ve sahte içki üretimine karşı operasyonlar yurt genelinde hız kesmeden devam ediyor.

6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Niğde'de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda kurdukları imalathanelerde ürettikleri alkollü içkileri piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştığı 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Niğde'de kaçak içki imalathanelerine operasyon

3 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyonda 340 litre alkol üretiminde kullanılan üzüm posası, 150 kilogram kuru üzüm, 22 litre viski, 20 litre rakı, 2 kilogram anason, düdüklü tencere ve alkol damıtma tertibatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Niğde'de kaçak içki imalathanelerine operasyon

Niğde'de kaçak içki imalathanelerine operasyon

Niğde'de kaçak içki imalathanelerine operasyon

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