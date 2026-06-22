Nihan Urel anlattı: Donald Trump'ı neler bekliyor

PROGRAMIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Ensonhaber YouTube kanalında astroloji rüzgarı…

Başarılı yorumlarıyla herkesin severek takip ettiği bir isim olan Nihan Urel, İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

Merkür retrosunu değerlendiren Nihan Urel, ABD Başkanı Donald Trump halıkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

"AMERİKA İLE TRUMP'IN KADERİNDE AYRILIK VAR"

Amerika'nın gücünü ciddiye almayanların çıkışı olacak. Ayın 20'si 25'i... Amerika ile Trump'ın kaderinde yüzde 100 bir ayrılık var.

"BU SEÇİMLE ALAKALI DEĞİL"

Başka türlü bir şey var. Bir hikaye var. Ne olduğunu bilmiyorum, bu seçim kaybetme gibi değil. Temmuz, ağustos...

"AMERİKA VE TRUMP BİR TESTTEN GEÇİYOR"

Amerika ve Trump bir testten geçiyor. Trump'ın hayatında bir ayrılık var. Bugünler, bu konu hariç.

Amerika için kârlı anlaşmalar günleri ama dünyadaki karizmasıyla ilgili birtakım durumlar olacak.

"BUGÜNLER GÜZEL"

15 Haziran'da başlayacak. Bugünler güzel. Trump'ın dünyada at koşturduğu tarihler. Ama sonun başlangıcı."