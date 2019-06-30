Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

Türk siyasetinde yeni bir sayfa açılıyor.
AK Parti'de yıllardır ekonomi yönetiminde üst düzey görevlerde bulunan Ali Babacan, yeni parti hazırlıklarında sona geldi.
10 gün içerisinde yeni partinin kuruluşunu duyurmaya hazırlanan Ali Babacan'ın yanında yer alacak isimler de netleşmeye başladı.
NİHAT ERGÜN DE YENİ PARTİDE
Ertuğrul Günay, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin ekibin bilinen isimleriydi.
Bugün ise Nihat Ergün'ün de Ali Babacan'ın partisine katılacağı öğrenildi.
17 ARALIK'TAN SONRA KABİNE DIŞI KALDI
Nihat Ergün, 17 Aralık sürecinin ardından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinden alınmıştı.
Ali Babacan yeni parti hazırlığında haberi