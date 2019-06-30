Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

Daha önceki yenilenme aşamasındaki görüntüsü yüzünden eleştirilere neden olan heykel yenilendi.

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Mahmut Tekdemir Fenerbahçe'ye doğru

Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, bir Başakşehirli futbolcuyu daha kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler, Mahmut Tekdemir'le her konuda el sıkıştı.