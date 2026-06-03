Nijer Cumhurbaşkanı, 4 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Orta Doğu'da patlak veren savaş sonrası temaslarını hızlandıran Cumhurbaşkanı, üst üste görüşmeler gerçekleştiriyor.

Görüşmelerini genel olarak telefon üzerinden yürüten Cumhurbaşkanı, zaman zaman da Ankara'da önemli konukları ağırlıyor.

NİJER CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE GELECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 4 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği aktarıldı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINACAK

Öte yandan iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlarında değerlendirileceği belirtildi.

Görüşmede, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da bekleniyor.