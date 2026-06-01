Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkat çekti

Ermenistan ile Türkiye arasından normalleşme süreci...

İki ülke birçok alanda yeni iş birlikleri oluşturmak için temaslarını sürdürürken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da dikkat çeken açıklamalarına devam ediyor.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Paşinyan, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, hükümetin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME HEDEFİNE ULAŞACAĞIMIZDAN EMİNİM"

Paşinyan, "Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirme hedefine ulaşacağımızdan eminim.

Bu da dengeli ve dengeleyici dış politikanın tamamına ereceği ve Ermenistan'ın yeni nitelikli bir devlet haline gelmesi için yeni fırsatlar ortaya çıkaracağı anlamına geliyor." dedi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkisinin olmaması halinde dış politikalarında "dengesizlik" durumunun ortaya çıkacağına işaret eden Paşinyan, "Türkiye ile ilişkilerimiz yoksa bu, terazinin bir tarafının boş olduğu anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Paşinyan, bu tutumun bir "hevesten" ibaret olmadığını ifade ederek, Ermenistan'ın Türkiye, Azerbaycan ve diğer tüm devletlerle ilişkilerinin olması gerektiğini söyledi.

'HAYAL DÜNYASINDAN ÇIKMALIYIZ' DEMİŞTİ

Ermenistan'ın kuzey ve batısında toplam 135 milyon Türk'ün yaşadığını söyleyen Nikol Paşinyan, Ermenistan nüfusunun ise sadece 3 milyon olduğunu vurgulayarak gerçekçi olunması gerektiğini söylemişti.

Paşinyan, açıklamasında "Hayal dünyamızdan çıkıp gerçekleri görmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

