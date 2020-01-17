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Nişantaşı’nda OT isimli dergi binasını soyan hırsızlar

Kültür ve Sanat kapsamında yayın yapan “OT” isimli dergi, yüzleri maskeli 2 şahıs tarafından soyuldu.

DHA | 17.01.2020 - 17:15..
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İstanbul Nişantaşı'nda, Kültür ve Sanat alanında yayın yapan ‘OT’ Dergisi'nin içinde bulunduğu iş hanına gelen iki kişi, doğrudan derginin bulunduğu ikinci kata yönelerek, iş yerinin kapısını kırdı ve içeri girdi.

ARŞİVE AİT HER ŞEY ÇALINDI

Şüpheliler daha sonra, dolaplarda bulunan 4 adet taşınabilir, 1 harici hard disk, 1 fotoğraf makinesi ve 1 bilgisayar ekranını çalarak, hızlı adımlarla apartmandan çıkıp kayıplara karıştı.

Nişantaşı’nda OT isimli dergi binasını soyan hırsızlar

Nişantaşı’nda OT isimli dergi binasını soyan hırsızlar


GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Sabah dergiye gelen çalışanlar ise yaşadıkları kısa süreli şokun ardından durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alarak şüphelilerin peşine düştü.

Nişantaşı’nda OT isimli dergi binasını soyan hırsızlar

''KAĞIT KALEMLE ÇİZEREK BİL OLSA YENİ SAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ''

Arşivlerinin kendileri için oldukça önemli olduğunu belirten OT Dergisi Editörü Faruk Kaya, ''Hırsızlar hard disklerimizi toplayıp gitmişler. Arşivimiz bizim için değerli. Çalanlar için bir şey ifade etmeyebilir ama bizim için çok değerli. Dergi çıkarmayı düşünmüyorlar. Aletlerden çok içindeki bilgilerimiz önemli. Yeni sayımızı elle de olsa çıkaracağız. Kağıt kalemle çizerek bile olsa yeni sayımızı çıkaracağız.''diye konuştu.

Nişantaşı’nda OT isimli dergi binasını soyan hırsızlar

''BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ HER ŞEY GİTTİ''

Bir an önce şüphelilerin yakalanmasını istediklerini belirten Halkla İlişkiler Direktörü Melissa Gençay, ''Gece saatlerinde iki kişi direk ofisimize geliyorlar. Birinci katı es geçerek bizim kata çıkıyorlar. Kamera görüntülerinde de var. Polise de başvurduk. Araştırıyorlar. Umarım en kısa zamanda bulunurlar. Bugüne kadar yaptığımız her şey gitti. Bir an önce şüphelilerin yakalanmasını umuyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Nişantaşı’nda OT isimli dergi binasını soyan hırsızlar

Nişantaşı’nda OT isimli dergi binasını soyan hırsızlar

Nişantaşı’nda OT isimli dergi binasını soyan hırsızlar

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