Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

Stockholm Konser Evi'nde düzenlenen ve İsveç kraliyet ailesi üyeleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine takdim edildi.

2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü soykırım destekçisi Avusturyalı yazar Peter Handke kazandı.

Ancak Handke'nin Srebrenitsa katliamına ilişkin sözleri ve Bosna kasaplarına verdiği destek, ödülü eleştirilerin odağı haline getirdi.

Türkiye, Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan da tepki olarak bugünkü törene katılmadı.

PROTESTO EDİLDİ

Stockholm'deki ödül töreni öncesinde dışarıda toplanan bir grup, Bosna Hersek'te işlenen soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Handke'ye ödül verilmesini protesto etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin kararını gözden geçirmesi talep edildi.

Grup daha sonra, Bosna Hersekli çok sayıda kurban yakının da katılacağı Norrmalmstorg Meydanı'ndaki gösteri alanına hareket etti.

KARARDAN DOLAYI İSTİFA EDEN OLDU

İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesi'nin iki üyesi de ödülün Peter Handke'ye verilmesine tepki olarak üyelikten istifa etmişti, başka bir üye de ödül törenini boykot edeceğini açıklamıştı.

Yazarlar ve siyasetçiler de tepki gösterirken, ödül kararının geri çekilmesini talep eden dilekçeyi 60 binden fazla kişi imzalamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda, ödülün Peter Handke'ye verilmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir. Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile mecrasından saptırarak küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türklerinin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar" diye konuştu.

Erdoğan, "Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve terör elebaşılarını kırmızı halıda ağırladılar" ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine ilişkin, "Çünkü bunların hakkı, hakikati, adaleti ve insani değerleri savunmak gibi bir dertleri asla yoktur. Böyle bir hassasiyetlerinin olmadığını Nobel edebiyat ödülünü Bosna soykırımını inkar eden bir faşiste vererek tekrar göstermişlerdir. Bu ödül, sadece İslam ve insanlık düşmanlarına cesaret aşılayacaktır. Akıl, izan ve vicdan sahibi herkesi, bu skandala tepki göstermeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

MSB DE VERİLEN KARARI KINADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesini kınadı. MSB açıklamasında, "Vicdan sahibi tüm tarafların tepkilerine rağmen, masum Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç’in destekçisi Peter Handke’ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle, başta ‘barış’ olmak üzere tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır. Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.