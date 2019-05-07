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Norveç Sağlık Bakanı insanların sigara ve içkisine karışmayacak

Ezber bozan bir çıkış yapan Norveç Sağlık Bakanı, insanların kırmızı et tüketmesine, içki ve sigara içmesine karışmayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 12:43..
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Norveç Sağlık Bakanı Sylvi Listhaug, insanları mutlu ediyorsa ‘kötü alışkanlıkların keyfinin çıkarılmasına’ izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Listhaug,  yaptığı açıklamada, “İnsanların sigara ve içki içmesine, istediği kadar kırmızı et tüketmesine izin verilmesi gerektiğine inanıyorum. Otoriteler bilgi vermekten hoşlanıyor olabilir ama insanlar neyin sağlıklı neyin sağlıklı olmadığını zaten gayet iyi biliyorlar” dedi.

'İNSANLARA NASIL YAŞAYACAKLARINI SÖYLEYEMEM'

Listhaug, “Ahlak polisi olmayı planlamıyorum ve insanlara hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiğini söylemeyeceğim. Bunun yerine, onların tercihlerini şekillendirecek bilgiye ulaşmaları konusunda yardımcı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Norveç Sağlık Bakanı insanların sigara ve içkisine karışmayacak

"GÖREVİ KONUSUNDA BİR FİKRİ YOK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Kendisi de sigara içen Bakan'ın bu çıkışı eleştiriyle karşılandı. Norveç Kanser Derneği başkanı Anne Lise Ryel, “Halk sağlığının gerçekten ne anlama geldiği ve bu alanda görev yapan bir bakanın görevinin ne olduğu konusunda pek fazla fikri yok gibi görünüyor. Pek çok insan bu fikre katılabilir. Bu halk sağlığını on yıllarca öncesine geri döndürebilir” dedi.

İLK KEZ TARTIŞMA YARATMIYOR

Sylvi Listhaug, Göç ve Adalet Bakanlığı görevlerini yürüttüğü sırada da buna benzer pek çok çıkışla gündeme gelmişti. ‘Terör olaylarına’ karışan kişilerin pasaport ve vatandaşlık haklarının geri alınması gerektiğini savunan Listhaug, gelen tepkiler üzerine istifa etmişti.

Norveç Sağlık Bakanı insanların sigara ve içkisine karışmayacak

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