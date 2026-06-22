Norveçli taraftarların Times Meydanı'nda Viking kürek çekme gösterisi gündem oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran Norveçli taraftarlar, New York’taki ünlü Times Meydanı'nda geniş katılımlı Viking kürek çekme gösterisini yaptı.
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Norveçli taraftarların ABD'deki senkronize Viking kürek çekme şovu, sosyal medyada yaygın olarak paylaşılıyor.
Bu sefer de binlerce Norveçli, turnuva kapsamında stat dışındaki en geniş katılımlı Viking kürek çekme şovunu New York’taki ünlü Times Meydanı'nda sergiledi.
ÖNE ÇIKAN TARAFTAR GRUPLARINDAN
Norveçli taraftarlar, bu gösterileriyle 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkan taraftar gruplarından biri olarak dikkati çekiyor.
İLK MAÇI RAHAT KAZANDILAR
Norveç, I Grubu'nda Fransa, Senegal ve Irak ile mücadele ediyor. Norveç, gruptaki ilk maçında Irak'ı 4-1 mağlup etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)