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Norveç’te havaalanında yangın: 300 araç kül oldu

Norveç'in Stavanger kentinde bulunan havaalanındaki otoparkta çıkan yangın nedeniyle tüm uçuşlar iptal edilirken, otoparkta bulunan 300 araç da kullanılamaz hale geldi.

İHA | 08.01.2020 - 00:33..
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Stavanger Havaalanı’nda bulunan 5 katlı otoparkın 1. katında yangın çıktı. Otoparkta bulunan 300 aracın yandığı bildirilirken, havaalanındaki tüm uçuşların da iptal edildiği duyuruldu.

Norveç’te havaalanında yangın: 300 araç kül oldu

ZEMİN KATTAN YUKARI YAYILDI

Yangının otoparkın zemin katında başladıktan sonra 1. kata doğru yayıldığı belirtildi. Havaalanındaki tüm oteller boşaltılırken, otoparkın bir kısmının çöktüğü açıklandı. İtfaiye şefinin açıklamasına göre otoparkın tamamının çökme ihtimali bulunuyor.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Hava trafiğinin ise yangın söndürme çalışmalarının kolaylaştırılması için durdurulduğu öğrenildi. Polis, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini bildirdi.

Norveç’te havaalanında yangın: 300 araç kül oldu

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