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Notre Dame Katedrali'ndeki arılar kurtuldu

Notre Dame Katedrali'nin en küçük sakinleri, katedralin çatısını ve meşhur çan kulesini tahrip eden yangından sağ kurtuldu.

Haber Merkezi | 20.04.2019 - 23:16..
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Katedralin çatısında yaşayan yaklaşık 200 bin arının, yangında öldüğü sanılırken, katedraldeki arıların bakıcısı Nicolas Geant, arıların hayatta olduğunu söyledi.

Gaent, Paris'teki arı nüfusunu artırmak için başlatılan proje kapsamında 2013'te çatıya konulan arı kovanlarına o günden bu yana bakıyor.

Notre Dame Katedrali'ndeki arılar kurtuldu

KOVANLAR YANGINDA HİÇBİR HASAR ALMADI

Arı kovanları, Notre Dame'ın güney kanadında kutsal eşyların tutulduğu odanın üzerinde, ana çatının 30 metre altında tutuluyor.

Geant, arı kovanlarının yangında hiçbir hasar almadığını söyledi.

Notre Dame Katedrali'ndeki arılar kurtuldu

TEHLİKE ANINDA KOVANI BIRAKMIYORLAR

Avrupa arıları, diğer arı türlerinin aksine tehlike sezdiklerinde midelerini tıka basa balla dolduruyor ve kraliçe arıyı korumak için kovanlarında kalıyor.

Geant, yangında arılara yönelik en büyük riskin yüksek sıcaklıklar olduğunu, dumanın ise arıları sadece sarhoş edeceğini söyledi.

Geant Associated Press Haber Ajansına yaptığı açıklamada "Karbon dioksit arıları öldürmüyor, sadece sarhoş edip, uyutuyor." dedi.

Arıcılar da, sokulmadan kovanlara yaklaşabilmek için duman kullanıyor.

Geant CNN televizyonuna yaptığı açıklamada "Notre-Dame'a olanlar çok üzücü çünkü çok güzel bir yapı. Tanrı'ya şükür, alevler arılara dokunmadı. Bu bir mucize" diye konuştu.

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