Noussair Mazraoui'den imamlık kararı!
Manchester United forması giyen Faslı futbolcu Noussair Mazraoui, kariyeriyle ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. 2026 Dünya Kupası'nın ardından futbolu bırakabileceğini söyleyen yıldız oyuncu, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip imam olmak istediğini açıkladı.
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Manchester United'ın Faslı yıldızı Noussair Mazraoui, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Deneyimli futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından aktif futbol kariyerini sonlandırabileceğini belirtti.
Mazraoui, "Hayat kısa. Dünya Kupası'ndan sonra emekli olabilirim" ifadelerini kullandı.
"KUR'AN-I KERİM EZBERLEMEK VE İMAM OLMAK İSTİYORUM"
Kariyerinin ardından nasıl bir hayat sürmek istediğini de anlatan Faslı oyuncu, futbol dışında farklı hedefleri olduğunu söyledi.
Mazraoui, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istediğini belirtirken, bir camide imamlık yapma hayalinin bulunduğunu açıkladı.
Mazraou, "Kur'an ezberlemek ve cami imamı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi