Noussair Mazraoui'den imamlık kararı!

Manchester United'ın Faslı yıldızı Noussair Mazraoui, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından aktif futbol kariyerini sonlandırabileceğini belirtti.

Mazraoui, "Hayat kısa. Dünya Kupası'ndan sonra emekli olabilirim" ifadelerini kullandı.

"KUR'AN-I KERİM EZBERLEMEK VE İMAM OLMAK İSTİYORUM"

Kariyerinin ardından nasıl bir hayat sürmek istediğini de anlatan Faslı oyuncu, futbol dışında farklı hedefleri olduğunu söyledi.

Mazraoui, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istediğini belirtirken, bir camide imamlık yapma hayalinin bulunduğunu açıkladı.

Mazraou, "Kur'an ezberlemek ve cami imamı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.