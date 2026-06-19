Nüfus azalınca çareyi bez bebeklerde buldular: Köyün yeni sakinleri herkesi şaşırttı

Japonya'nın Shikoku adasında yer alan Nagoro köyü, yıllar içinde büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Bir zamanlar 300'den fazla kişinin yaşadığı köyün nüfusu, gençlerin Tokyo ve Osaka gibi büyük şehirlere taşınmasıyla 35 kişiye kadar düştü.

Uzun yıllar Osaka’da yaşayan 67 yaşındaki Ayano, doğduğu köye geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında duygulanarak alışılmadık bir çözüme imza attı.

Babasının anısına başlayan bir yolculuk

National Geographic’te yer alan habere göre, babasının vefatının ardından onun figürüne benzeyen bir korkuluk yapan Ayano, bu girişimiyle komşularının dikkatini çekti.

Film yapımcısı Fritz Schumann'ın "Bebekler Vadisi" başlıklı belgeselinde konuşan Ayano, yarattığı bebekleri "çocuklarım" olarak tanımlıyor ve onları her zaman canlı ve sağlıklı halleriyle hayal ederek tasarladığını ifade ediyor.

Terk edilen okul yeni bir galeriye dönüştü

Köyde artık çocuk kalmadığı için boş kalan okul binası, Ayano’nun bebekleri için bir galeriye dönüştü. Sınıflara yerleştirilen öğrenci, öğretmen ve müdür figürlerinden oluşan bebekler, bugün yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Ayano, tarlada çalışan, otobüs durağında bekleyen veya kendi evinde yemek yapan figürlerle köyün geçmişteki canlılığını korumaya çalışıyor.