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Nusaybin'de ham petrol yola döküldü: 1 yaralı

Irak'tan Hatay'a ham petrol taşıyan tanker, Mardin'de kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrasında ham petrol yola döküldü.

DHA | 27.05.2019 - 13:05..
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Kaza, bu sabah uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Irak'tan Hatay'ın İskenderun ilçesine ham petrol taşıyan Mehmet Fatih yönetimindeki tanker, Söğütlü köyü yakınlarında kontrolden çıkıp devrildi.

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Kazada sürücü Mehmet Fatih yaralanırken, tankerdeki ham petrol yola döküldü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Fatih, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

VİNÇ YARDIMIYLA YOLDAN KALDIRILDI

Kazada kullanılamaz hale gelen tanker, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bir süre ulaşıma kapanan İpekyolu, petrolün temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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