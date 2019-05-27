Nusaybin'de ham petrol yola döküldü: 1 yaralı

Demiryolu hattında görevli bekçiler, vatandaşların güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla her gün 5,5 saatlik yol yürüyorlar.

Muş'ta ray güvenliği için kilometrelerce yürüyüş

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Çin'de 69 hastaya yanlış uygulamalardan hepatit C bulaştı

Enfeksiyon kapan hastalar tedavi altına alınırken, hastanenin en üst yöneticisi ve yardımcısı da görevden alındı.