Nusaybin'de ham petrol yola döküldü: 1 yaralı

Kaza, bu sabah uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Irak'tan Hatay'ın İskenderun ilçesine ham petrol taşıyan Mehmet Fatih yönetimindeki tanker, Söğütlü köyü yakınlarında kontrolden çıkıp devrildi.
SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA
Kazada sürücü Mehmet Fatih yaralanırken, tankerdeki ham petrol yola döküldü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Fatih, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.
VİNÇ YARDIMIYLA YOLDAN KALDIRILDI
Kazada kullanılamaz hale gelen tanker, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bir süre ulaşıma kapanan İpekyolu, petrolün temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı.