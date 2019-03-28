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Odalardan açlık grevlerine ilişkin açıklama

Cezaevlerinde Öcalan için açlık grevi yapanlar TTB, DİSK, KESK ve Mimarlar Odası'nı kaygılandırdı.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 14:07..
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Odalardan açlık grevlerine ilişkin açıklama

Türkiye'de cezaevlerinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için açlık grevi yapanlar var. Terör örgütü PKK ve HDP'nin de desteklediği açlık grevleriyle provokasyon yaratmak isteyenler amacına ulaşamıyor.

Ancak Türkiye'de bazı meslek odaları bu açlık grevlerine büyük 'hassasiyet' gösteriyor.

ORTAK AÇIKLAMA

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) açlık grevleriyle ilgili ortak açıklama yayınladı.

"YETKİLİLER SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRSİN"

Terörist başı Öcalan için açlık grevi yapanların hayati tehlikeyle karşı karşıya kalmasından endişelen odalar, açlık grevi yapanlarda kalıcı hasarlar ortaya çıkmadan  ve ölümler yaşanmadan müdahale edilmesini istedi.

Ortak açıklamada, "Yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye ve cezaevlerini meslek örgütlerinin ve ilgili kurumların denetimine açmaya davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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