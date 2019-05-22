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Ödemiş'te patates hasadı başladı

Ege bölgesinin 'patates ambarı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesinde, patatesin tarladaki fiyatı 1 lira 4 kuruşa kadar geriledi.

AA & Ensonhaber | 22.05.2019 - 15:48..
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Ödemiş'te patates hasadı başladı

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezi olan Ödemiş'teki hasat, fiyatların düşmesinde etkili oldu.

Kızartmalık patatesiyle ünlü olan ilçede, 10 gün önce başlayan hasat, sabahın erken saatlerinden hava kararıncaya kadar devam ediyor.

GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA VERİMLİ

Geçtiğimiz seneye göre hem verimi hem de kalitesi artan patates, fiyatların düşmesine de sebep oldu.

Ödemiş'te patates hasadı başladı

2 AY SÜRECEK

70 bin dekar alanda üretilen patatesin tarlada fiyatı, 1 lira 4 kuruşa kadar düştü.

İlçede patates hasadı, 2 ay daha devam edecek.

Ödemiş'te patates hasadı başladı

Ödemiş'te patates hasadı başladı

Ödemiş'te patates hasadı başladı

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