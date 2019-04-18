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Ödüllü Romancı Gael Faye, Küçük Ülke ile ilk kez Türkçede

Fransa’da prestijli birçok ödüle layık görülen ve uluslararası çapta sansasyon yaratan Küçük Ülke, kaybedilmiş çocuklukların ve paramparça olmuş anayurtların hikâyesini küçük bir çocuğun gözünden anla

Özel İçerik | 18.04.2019 - 14:18..
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Ödüllü Romancı Gael Faye, Küçük Ülke ile ilk kez Türkçede

Küçük Ülke

Gael Faye, Fransa’nın bol ödüllü romancısı. 30’u aşkın ülkede yayımlandı. Daha önce Türkçede hiç okumayan Faye, ilk kez Küçük Ülke ile dilimize giriyor. Küçük Ülke, Faye’nin ilk romanı ve pek çok büyük edebiyat ödülüne aday gösterildi. Prix Goncourt des Lycéens, Prix du Premier Roman gibi ödüllere de layık görüldü.

Faye, 1982’de Burundi’de, Ruandalı bir anneyle Fransız bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 1995’te patlak veren iç savaş ve Ruanda’da başlayan soykırım ile aile Fransa’ya taşındı. Faye, finans eğitimi alsa da, yaşadıkları onu yazmaya ve müziğe yönlendirdi…

Ödüllü Romancı Gael Faye, Küçük Ülke ile ilk kez Türkçede

(Gael Faye)

KÜÇÜK ÜLKE

Burundi-1992!

Gabriel, Bujumbura’da, çoğunlukla yabancıların yaşadığı huzurlu bir mahallede, Ruandalı annesi, Fransız babası ve kız kardeşi Ana ile mutlu bir çocukluk geçirmekte olan 10 yaşında bir çocuktur. Mutludur, çünkü hayatı henüz birlikte mango ağaçlarına daldığı arkadaşları, evlerinin bulunduğu sokakta yaşayan yetmiş iki milletten komşuları ve okul günlerinden ibarettir…

Küçük Ülke, aslında tarihin girdabından kaçamayan bir çocuğun masumiyetini yitirişinin hikayesi! Gabriel, mutlu bir çocukluk sürdürürken, şiddet ve ayrılıklarla tanışacağından habersizdir. Sonra ise romanın da odak noktasına oturan Ruanda’da ve Orta Afrika’nın küçük ülkesi Burundi’de soykırım yaşanır. Yazara da, böylesine içli trajedilerin suçsuz insanların elinden sadece sevdiklerini değil, geçmişlerini de alıp götürdüğü gerçeğini çarpıcı bir dille anlatmak düşer…

Kitabın kapağında da kullanılan şu cümleyi yine paylaşmalı:

"Soykırım tıpkı bir petrol sızıntısı gibiydi, içinden boğulmadan çıkanlar hayatları boyunca katrana bulanmış oluyordu".

Ödüllü Romancı Gael Faye, Küçük Ülke ile ilk kez Türkçede

Küçük Ülke

Gaël Faye

Çev.: Gizem Şakar

Kafka Yay.

S.: 188

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*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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