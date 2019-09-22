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Oğlu askerdeyken dağa kaçırılan anne HDP önünde

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin oturma eyleminde yer alan Leyla Avunan, oğlunun HDP tarafından kaçırılarak PKK'ya teslim edildiğini söyledi.

İHA | 22.09.2019 - 19:26..
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Oğlu askerdeyken dağa kaçırılan anne HDP önünde

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor.

20’nci gününde devam eden eyleme hasta oldukları gerekçesi ile katılamayan er Emrah Avunan'ın annesi Leyla ve babası Bilal Avunan, HDP il binası önüne gelerek nöbeti amca Muhittin Avunan'dan devraldı.

Oğlu askerdeyken dağa kaçırılan anne HDP önünde VİDEO

Evlat nöbetine başlayan anne Leyla ve baba Bilal Avunan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatani görevini yapan er Emrah Avunan'ın (20) 4 yıl önce çarşı iznine çıktıktan sonra bir daha haber alınamadığını belirterek, çocuklarının kaçırılmasından dolayı psikolojilerinin bozulduğunu söylediler.

"ANKARA'YA GİDİP OĞLUMU SORDUM"

Baba Bilal Avunan, ''Oğlum askerlik için Şırnak'ın Cizre ilçesine gitmişti. 10 gün orada kaldı, telefonla her gün görüşüyorduk, kendisine iki sefer para gönderdim. 'Baba burada su sıcaktır bana para gönder' diyordu. 9 gün orada kaldı, telefonu kayboldu. 20 gün sonra arkadaşı bana telefon açtı, 'Alay komutanıyla görüştüm, oğlunuz bugün gelmedi' dedi. 'Oğlunuzun çantası havaalanında' dedi, Ankara’ya gittim araştırdım oğlumun nerede olduğunu söyledim. Orada sordum oğlumu, bana 'Oğlunuzu HDP'liler kaçırmış, PKK'ya vermiş' dediler.

CİZRE'DEKİ HDP BİNASINA GİTTİM

Cizre'de HDP il binasına gittim ve HDP'lilere oğlumu sordum. Onlar da bana 'Oğlunu götürdük PKK'ya verdik' dedi. Böyle şey olur mu, tek çocuğumdu. Vatan görevine gönderdim, dağa kaçırdılar. Kaçırıldığından beri ondan hiç haber almadım.

Oğlu askerdeyken dağa kaçırılan anne HDP önünde

Oğlum neredesin çık gel, biz üzülüyoruz, biz perişan olduk. Ailen perişan oldu, ailenin durumu iyi değil. Herkesin psikolojisi bozuldu. Emrah'ın annesi gece rüyasında her zaman 'Emrah neredesin' diye sayıklıyor.

YAZIK DEĞİL Mİ BU AİLELERE

Yazık değil mi bu anneye bu annelere yazık değil mi hepsi gariban ailelerdir. HDP'liler gitsin çocuklarını götürsün. Selahattin Demirtaş çıksın meydana çıksın bu çocuklarımızı getirsin. Yazık değil mi bu ailelere.” dedi.

Oğlu askerdeyken dağa kaçırılan anne HDP önünde

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