Oğlu otizm hastası olan annenin hayali gerçek oldu

Sevinç Ş. isimli bir anne, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği dilekçede, otizm hastası oğlu Murat Arda Ş.’nin polisleri çok sevdiğini ve oğlunu polis olarak görmeyi hayal ettiğini belirtti.

ANNENİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Anne Sevinç Ş.'nin verdiği bu dilekçe üzerine ekipler harekete geçti. Polis ekipleri 21 Ekim'de, Murat Arda'yı öğrenim gördüğü okuldan resmi ekip aracıyla aldı ve emniyet müdürlüğüne götürdü.

POLİS KIYAFETLERİ GİYDİRİLDİ

Emniyete getirilen Murat Arda'ya, polis kıyafetleri giydirildi ve polis ekipleriyle hatıra fotoğrafları çekildi.