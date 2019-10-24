taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7693
Euro
6.4167
Altın
1500.25
Borsa
100417.93
Gram Altın
277.941
Bitcoin
43254.83

Oğlu otizm hastası olan annenin hayali gerçek oldu

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otizm hastası oğlunu polis olarak görmek isteyen annenin hayalini gerçekleştirdi.

İHA | 24.10.2019 - 15:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sevinç Ş. isimli bir anne, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği dilekçede, otizm hastası oğlu Murat Arda Ş.’nin polisleri çok sevdiğini ve oğlunu polis olarak görmeyi hayal ettiğini belirtti.

ANNENİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Anne Sevinç Ş.'nin verdiği bu dilekçe üzerine ekipler harekete geçti. Polis ekipleri 21 Ekim'de, Murat Arda'yı öğrenim gördüğü okuldan resmi ekip aracıyla aldı ve  emniyet müdürlüğüne götürdü.

Oğlu otizm hastası olan annenin hayali gerçek oldu

POLİS KIYAFETLERİ GİYDİRİLDİ

Emniyete getirilen Murat Arda'ya, polis kıyafetleri giydirildi ve polis ekipleriyle hatıra fotoğrafları çekildi.

Oğlu otizm hastası olan annenin hayali gerçek oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

348
AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

548
Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

284
Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

606
Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

151
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

171
Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir