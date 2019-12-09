Oğlunun acısına dayanamadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yaklaşık 3 ay önce böbrek yetmezliği bulunan babası Cevat Yıldız’a böbreğini veren Tayfun Yıldız, nakilden bir ay sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Oğlu Tayfun'u kaybetmenin acısını yaşayan Cevat Yıldız ise tedavi gördüğü İstanbul’daki özel bir hastanede bugün yaşam savaşını kaybetti.
OĞLUNA SON BAKIŞI YÜREKLERİ BURKMUŞTU
Cevat Yıldız, oğlunun cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlerken, gözyaşlarını tutamamıştı.
Cevat Yıldız, yarın Gümeli beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası oğlunun yanında toprağa verilecek.