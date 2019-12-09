Oğlunun acısına dayanamadı

Tayfun Yıldız, babasına böbreğini verdikten sonra yaşamını yitirirken, oğlunun ölümünün acısını yaşayan Cevat Yıldız ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Bursa'da kaçak ev satışını belediye önledi

Osmangazi'de kaçak olarak inşa edilen prefabrik ev, 360 bin liraya satılacakken belediye tarafından tespit edilerek yıkıldı.