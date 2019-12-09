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Oğlunun acısına dayanamadı

Tayfun Yıldız, babasına böbreğini verdikten sonra yaşamını yitirirken, oğlunun ölümünün acısını yaşayan Cevat Yıldız ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 09.12.2019 - 17:08..
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yaklaşık 3 ay önce böbrek yetmezliği bulunan babası Cevat Yıldız’a böbreğini veren Tayfun Yıldız, nakilden bir ay sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Oğlu Tayfun'u kaybetmenin acısını yaşayan Cevat Yıldız ise tedavi gördüğü İstanbul’daki özel bir hastanede bugün yaşam savaşını kaybetti.

OĞLUNA SON BAKIŞI YÜREKLERİ BURKMUŞTU

Cevat Yıldız, oğlunun cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlerken, gözyaşlarını tutamamıştı.

Cevat Yıldız, yarın Gümeli beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası oğlunun yanında toprağa verilecek.

Oğlunun acısına dayanamadı

Oğlunun acısına dayanamadı

Oğlunun acısına dayanamadı

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