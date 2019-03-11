Öğrenciler istihdam alanı az olan bölümleri terk ediyor

Türkiye’de üniversite öğrenimini bırakanların sayısında son beş yılda önemli bir artış kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği verilere göre son 5 yılda 1 milyon 115 bin 530 öğrenci kayıt yaptırdığı üniversitelerinden kaydını ya sildirdi ya da dondurdu.

İstihdam olanağı azalan üniversite bölümlerinin varlığı da üniversite öğreniminin terk edilmesine yol açıyor.

Öğrencilerin üniversiteyi retk etmesinin en nedenlerinin başında ileride okuyacağı bölümde iş bulamama korkusu yatıyor.

Okulu terk eden öğrenciler ya tekrar sınava girip başka bölüme yöneliyor, ya da baba mesleğini yapmaya karar veriyor.

SAYIDA ARTIŞ

Resmi verilere göre, 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 135 bin öğrenci üniversite öğrenimini yarıda bırakırken, bu sayı 2014-2015 döneminde 161 bine, 2015-2016’da 197 bine, 2016-2017 döneminde de 212 bine çıktı.

408 BİN KİŞİ ÜNİVERSİTEYİ BIRAKTI

Üniversite öğrenimini yarıda bırakan öğrencilerin sayısı 2017-2018 döneminde ise hızla arttı. Verilere göre 2017-2018 döneminde üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 92.2 artışla 408 bini aştı.