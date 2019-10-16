Öğrenciler, 'kasiyersiz manavda' dürüstlüğü öğreniyorlar

Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hem çocukların dürüstlük ve güvenilirlik bilinci kazanması hem de sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazanmaları için yaklaşık bir ay önce "Dürüstlük Manavı" projesi başlatıldı.

İlçedeki 23 okulda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kurulan kasiyersiz manavda öğrenciler, alışverişlerini kumbaraya para atarak yapıp dürüstlük ve güvenilirlik bilinci kazanıyor.

Manavdaki meyvelerin kumbarada toplanan parayla tazelendiği uygulama, aynı zamanda öğrencilerin sağlıklı beslenmesine imkan sunuyor.

Eğitim yılı boyunca devam edecek uygulama, öğrencilerden gelecek talebe göre haftanın 5 günü faaliyet gösterecek.

KASANIN BAŞINDA KİMSE YOK

Kaynarca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, proje ekibiyle ilçedeki öğrencilere dürüstlük bilinci kazandırmak ve onların sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla okullarda "Dürüstlük Manavı" açılmasına karar verdiklerini söyledi.

Harbi, değerler eğitimine önem verdiklerini belirterek, "Meyveleri satarken kimse bundan sorumlu değil. Yani idareci bu işle ilgilenmiyor. Kasanın başında kimse yok, parasını kendileri koyuyor. Sağlıklı beslenmelerine de destek oluyoruz. Çocuklarımızın hak etmedikleri, karşılığını vermedikleri ürünü almamaları amacımız. Ahlaki değerlerimize önem veriyoruz." diye konuştu.

"ÇOCUKLAR AHLAKEN VE FİZİKEN SAĞLIKLI OLSUN"

Meyvelerin idareciler tarafından okullara getirildiğini aktaran Harbi, şunları kaydetti:

"Ticari bir amacımız yok. Çocuklarımıza 10 liralık meyve aldıysak, tane başına bölünecek. 50 kuruşsa 50 kuruştan bir tanesi satılacak. Amacımız; çocuklara istedikleri meyveye ulaşabilme imkanı sunmak, ahlaki değerlerimizi ön planda tutmak. Çocuklarımızın hem akademik hem de sosyo-kültürel yönden gelişmesini istiyoruz."

Harbi, uygulamanın eğitim yılı boyunca pazartesi, çarşamba ve cuma günleri devam edeceğini dile getirerek, "İleriye dönük de öğrencilerimizin memnuniyeti doğrultusunda 5 güne yaymayı planlıyoruz. Öğrencilerimiz çok memnunlar, bir ders saati içerisinde bütün meyveler tükeniyor." dedi.

"ABUR CUBUR YERİNE MEYVE"

Proje ekibinde yer alan müzik öğretmeni Emrah Çakır da uygulamayı "Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamında başlattıklarını belirterek, "Amacımız; çocukların zararlı yiyeceklerden uzak durarak sağlıklı beslenmesi ve aynı zamanda değerler eğitimi kapsamında hak etmediği bir ürünü almamasını sağlamaktı. Bu projeyle bunu sağladığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kulaklı Ortaokulu öğrencisi Hurinaz Akkuş, projenin yararlı olduğunu söyledi.

Abur cubur yerine meyve tüketerek sağlıklı beslendiklerini vurgulayan Akkuş, "Öğrenciler çok ilgili. Teneffüs zili çaldığında herkes kantine koşmak yerine buraya geliyor, meyve alıyor. Kasiyer bulunmuyor tezgahların başında. Bu sayede öğrencilerde sorumluluk bilinci gelişiyor. Ahlaklı bireylerin gelişmesine katkı sağlanıyor. Öğrenciler de memnun, projenin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammet Ensar Çetin de projenin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, abur cubur tüketerek sağlıksız beslenmediklerini, bunun yerine ucuza aldıkları meyveleri tükettiklerini kaydetti.