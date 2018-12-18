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Öğrenciler tatilde dil için yurt dışını tercih ediyor

Yarıyıl dönemini fırsat bilen öğrenciler, kısa zamanda dil eğitimini pekiştirmek için yurt dışındaki dil okullarının yolunu tutuyor.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 15:40..
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Son yıllarda dil eğitimini geliştirmek isteyen öğrenciler, yaz tatili kadar yarıyıl tatilini de değerlendirerek, yurt dışındaki dil okullarını tercih ediyor.

ÖĞRENCİ SAYISI ARTIYOR

Her öğrencinin tatilden beklentisi farklı olsa da günümüzde, bu zamanı yurt dışında dil eğitimi için ayıranların sayısı gittikçe çoğalıyor.

Öğrenciler tatilde dil için yurt dışını tercih ediyor

TERCİH EDİLEN ÜLKELER

Yarıyıl tatiline uygun hazırlanan programlarda, öğrenciler dil eğitimi alırken aynı zamanda yeni bir ülkeyi ve farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı buluyor.

Öğrencilerin en çok tercih ettikleri ülkeler ise Kanada başta olmak üzere, İngiltere, İrlanda, Amerika ve Malta.

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