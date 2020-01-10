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Öğrencinin camide unuttuğu telefonunu çaldı

İzmit ilçesinde bir üniversite öğrencisi tarafından camide unutulan 6 bin 500 TL değerindeki cep telefonu, bir kadın tarafından çalındı.

İHA | 10.01.2020 - 13:36..
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi’nde bulunan Seka Camii’nde, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde eğitim gören Hilal Nur Çitçi, namaz kılmak için camiye gitti.

ÖĞRENCİ TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ

Çiftçi namaz sırasında yaklaşık 6 bin 500 TL değerindeki cep telefonunun halının üzerine bıraktı. Namazın ardından camiden ayrılan Çiftçi, bir süre sonra telefonunun kaybolduğunu fark etti. Cep telefonunu namaz kılarken halının üzerine bıraktığını hatırlayan Hilal Nur Çitçi, tekrar camiye döndü.

Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı -1

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 6 bin 500 TL olan cep telefonunun alan kişinin belirlenmesi için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çiftçi, ise cep telefonunu alan kişiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şahsın kimliğinin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.

Öğrencinin camide unuttuğu telefonunu çaldı VİDEO

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kadının halının üzerinde unutulan cep telefonunun yanında oturduğu görülüyor. Daha sonra telefonun yanından uzaklaşan kadın, bir süre sonra gelerek aynı yere oturuyor. Halının üzerindeki cep telefonu çantasına koyan kadın gözden kayboluyor.

Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı -2

Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı -3

Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı -4

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