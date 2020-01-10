Öğrencinin camide unuttuğu telefonunu çaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi’nde bulunan Seka Camii’nde, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde eğitim gören Hilal Nur Çitçi, namaz kılmak için camiye gitti.

ÖĞRENCİ TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ

Çiftçi namaz sırasında yaklaşık 6 bin 500 TL değerindeki cep telefonunun halının üzerine bıraktı. Namazın ardından camiden ayrılan Çiftçi, bir süre sonra telefonunun kaybolduğunu fark etti. Cep telefonunu namaz kılarken halının üzerine bıraktığını hatırlayan Hilal Nur Çitçi, tekrar camiye döndü.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 6 bin 500 TL olan cep telefonunun alan kişinin belirlenmesi için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çiftçi, ise cep telefonunu alan kişiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şahsın kimliğinin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.

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HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kadının halının üzerinde unutulan cep telefonunun yanında oturduğu görülüyor. Daha sonra telefonun yanından uzaklaşan kadın, bir süre sonra gelerek aynı yere oturuyor. Halının üzerindeki cep telefonu çantasına koyan kadın gözden kayboluyor.











