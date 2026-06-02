Oğuz Aydın performansıyla alkışları topladı

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda beklentilerin altında kalan ve hakkında ayrılık haberleri çıkan Oğuz Aydın, milli maçta dikkat çekti.

Oğuz Aydın, A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de başladı ve sağ kanatta oldukça dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım da geçtiğimiz günlerde, "Oğuz Aydın'ı geliştirmek lazım ama tam tersi çocuk geriye gitti. İyi oyuncu ama onu geliştirmek lazım. Ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Elimizde değer var ama değer ile ilgilenmediğimiz için dışarıda kaldı." diye konuşmuştu.

FENERBAHÇE SICAK BAKMIYOR

Fenerbahçe, ayrılık haberlerine rağmen değişen yabancı kuralıyla birlikte milli futbolcunun ayrılığına çok sıcak bakmıyor.

YENİ HOCA KARAR VERECEK

Oğuz Aydın'ın geleceği, Fenerbahçe'de göreve gelecek yeni yönetimle birlikte belli olacak.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 4 asist yaptı.